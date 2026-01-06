(16) 99963-6036
Região

Tradicional Folia de Reis encerra Encantos de Natal em Ibaté

06 Jan 2026
Natal de luzes Ibaté - Crédito: Divulgação Natal de luzes Ibaté - Crédito: Divulgação

O Encantos de Natal de Ibaté chega ao seu momento de encerramento nesta terça-feira (6) com uma apresentação especial da tradicional Folia de Reis. A partir das 19h, a Praça Central será palco de um espetáculo cultural marcado pela fé, tradição e emoção.

A atração fica por conta da Companhia de Reis Adoração dos Magos, que levará ao público a beleza dessa manifestação popular que celebra a visita dos Reis Magos ao menino Jesus, mantendo viva uma tradição passada de geração em geração.

A edição 2025 do Encantos de Natal marcou o fim de ano no município com uma programação diversificada, decoração iluminada e momentos de confraternização entre famílias, amigos e visitantes. Considerada a maior festa natalina já realizada na cidade, a iniciativa fortaleceu os laços comunitários e valorizou a cultura local.

A Prefeitura de Ibaté convida toda a população para participar do encerramento e celebrar, juntos, a tradição, a cultura e a união que marcaram o período natalino no município.

