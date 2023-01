Trabalhador morre após ser atingido por plataforma que desabou em cidade da região

SIGA O SCA NO

Plataforma que desabou e Diego no detalhe - Crédito: reprodução/Araraquara Agora

Diego Ferris, de 34 anos, morreu durante um acidente de trabalho na tarde desta quarta-feira (18), na cidade de Américo Brasiliense (SP). O trabalhador era funcionário da Brado Logística, localizada no Bairro Santa Terezinha. Uma plataforma não resistiu à força do forte temporal e desabou. A estrutura atingiu a vítima, que chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte de Diego causa comoção na região. Amigos, e companheiros de trabalho prestaram homenagens nas redes sociais após a morte trágica do rapaz.

"Inacreditável. Que você possa estar ao lado de nosso pai eterno meu querido amigo. Estamos todos sem palavras. Vai em paz Diego Ferris. Muita tristeza. Estou sem palavras. Santa Lúcia e a Família IESA estamos de Luto", diz uma postagem nas redes sociais.

Leia Também