quarta, 24 de dezembro de 2025
Jaboticabal

Tombamento de ônibus deixa três mortos na SP-326

24 Dez 2025 - 09h46Por Da redação
Tombamento de ônibus deixa três mortos na SP-326 - Crédito: Artesp Crédito: Artesp

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (24) na Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Jaboticabal. Um ônibus tombou ao acessar a alça de uma rotatória no km 340+800 da via, no sentido norte, deixando três vítimas fatais e vários feridos.

De acordo com informações da Artesp, o ônibus seguia pela rodovia quando, ao entrar na alça, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo tombou e parou no canteiro central da rotatória. As condições climáticas eram boas no momento do acidente. A identidade das vítimas ainda não foram divulgadas. As causas do acidente são desconhecidas.

