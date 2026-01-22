Tenente Perroni assume comando do 1º Pelotão da 3ª Cia do 38º BPM/I em Descalvado

Tenente Perroni -

O 1º Tenente da Polícia Militar Gustavo Freire Perroni assumiu oficialmente o comando do 1º Pelotão da 3ª Companhia do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), com sede em Descalvado. Além da nova função, o oficial também passa a exercer o cargo de subcomandante da 3ª Companhia do 38º BPM/I, sediada em Porto Ferreira.

Aos 31 anos, casado e pai de um filho, o tenente construiu sua trajetória na Polícia Militar após vivenciar a rotina de trabalho como motoboy na cidade de São Carlos. Aos 18 anos, durante o período em que serviu o Exército Brasileiro por meio do Tiro de Guerra, identificou-se com a doutrina militar, o que o motivou a ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Aprovado no concurso para soldado em 2015, atuou na graduação por quatro anos. Em 2019, ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, formando-se aspirante a oficial em 2022. Desde 2023, integra o efetivo do 38º BPM/I, onde afirma sentir-se realizado profissionalmente.

Segundo o oficial, atuar nas cidades atendidas pelo batalhão representa a concretização de um sonho e um compromisso permanente com a segurança pública. “Estar em Descalvado e poder acompanhar de perto as demandas relacionadas à segurança é um privilégio”, destacou.

Entre os princípios que orientam sua atuação, o tenente Perroni enfatiza a lealdade e a camaradagem como valores fundamentais. Para ele, um ambiente de trabalho saudável e acolhedor é essencial para que os policiais militares desempenhem suas funções com excelência, refletindo diretamente na qualidade do serviço prestado à população.

À frente do comando do 1º Pelotão, o oficial afirma que sua gestão será pautada pelo respeito, valorização do policial militar e lealdade mútua, entendendo que o fortalecimento da tropa resulta em benefícios diretos para a sociedade. Ele também reforça a importância da proximidade entre a Polícia Militar e a comunidade, destacando que a colaboração da população é indispensável no combate à criminalidade.

O tenente ressalta que os cidadãos podem contribuir por meio de denúncias, da participação em programas como a Vizinhança Solidária e do diálogo constante com a Polícia Militar. “As portas do pelotão estarão sempre abertas para atender o cidadão, dentro daquilo que for possível”, afirmou.

Por fim, o novo comandante garantiu dedicação total às demandas de segurança pública e reforçou o compromisso de ampliar a sensação de segurança em Descalvado. “Nosso objetivo é estreitar os laços entre a sociedade e a Polícia Militar, trabalhando de forma conjunta para oferecer uma pronta resposta no combate ao crime e garantir que o cidadão se sinta seguro dentro e fora de sua residência”, concluiu.

