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SP 310 terÃ¡ faixa interditada para obras em viaduto em Rio Claro

IntervenÃ§Ã£o acontece nesta quarta e quinta-feira, entre 6h e 17h, no km 177 da Rodovia Washington LuÃ­s

24 Mar 2026 - 12h25Por Adilson Camargo
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SP 310 terÃ¡ faixa interditada para obras em viaduto em Rio Claro -

A Eixo SP Concessionária de Rodovias interditará uma faixa no km 177 da SP 310 - Rodovia Washington Luís, na pista sentido Capital, em Rio Claro, nesta quarta e quinta-feira, dias 25 e 26 de março. O objetivo é instalar vigas que vão ampliar o viaduto existente no local, como parte das obras de implantação da terceira faixa de rolamento na rodovia. Os trabalhos acontecerão durante o dia, com início dos preparativos às 6h e previsão de término às 17h.

A intervenção é necessária porque será preciso elevar e encaixar duas grandes vigas de concreto na estrutura do viaduto. Durante as obras, também ficará fechado o trecho sob o viaduto, usado pelos moradores para ir de um bairro a outro. O acesso será parcialmente bloqueado durante boa parte dos trabalhos e totalmente fechado nos momentos em que as vigas forem instaladas.

Haverá sinalização especial no trecho e avisos nos painéis eletrônicos da rodovia para orientar os motoristas. A concessionária pede que os condutores redobrem a atenção e respeitem a sinalização e os limites de velocidade, contribuindo para a segurança durante a execução dos serviços.

 

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