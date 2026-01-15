(16) 99963-6036
quinta, 15 de janeiro de 2026
Araraquara

Shopping se manifesta sobre audacioso furto em joalheria

15 Jan 2026 - 13h49Por Da redação
Shopping Jaraguá - Crédito: divulgação

O Shopping Jaraguá Araraquara informou, por meio de nota à imprensa, que foi registrado um furto na madrugada da última terça-feira (13) em uma joalheria localizada em suas dependências e que está colaborando integralmente com as autoridades, fornecendo todas as informações necessárias para o andamento das investigações.

O crime só foi percebido na manhã do mesmo dia, quando o proprietário e funcionários chegaram para trabalhar e encontraram o estabelecimento completamente revirado. Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos cortaram os fios de energia da loja e desligaram as câmeras de segurança. Em seguida, acessaram o interior da joalheria pelo telhado, utilizando os dutos, sem chamar a atenção.

Durante a ação, os suspeitos levaram joias, relógios, celulares e outros itens de valor, fugindo pelo mesmo local por onde entraram. A Polícia Militar foi acionada e, em diligências, localizou um aparelho pertencente ao estabelecimento em uma área de mata próxima à Havan.

A perícia técnica esteve no local para a coleta de impressões digitais e apreendeu ferramentas que teriam sido utilizadas no crime e abandonadas pelos autores. O caso foi registrado no Plantão Policial como furto e está sendo investigado pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da CPJ (Central de Polícia Judiciária). O prejuízo ainda está sendo apurado pelo proprietário da joalheria.

