Segurança e fiscalização são reforçadas na represa do Broa durante alta temporada

Crédito: Divulgação

Com a intensificação do fluxo de turistas no período de fim de ano, forças de segurança e órgãos de fiscalização passaram a atuar de forma integrada no Balneário Santo Antônio, na Represa do Broa, em Itirapina. As ações têm como foco a orientação, a organização, a segurança dos frequentadores e a preservação ambiental da área.

A operação envolve a Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Fiscalização de Posturas e Defesa Civil, com respaldo no Decreto Municipal nº 4.395, de 15 de dezembro de 2025. A norma estabelece regras para o uso da orla, funcionamento do comércio, circulação de veículos, utilização de equipamentos sonoros e preparo de alimentos durante o período de alta temporada.

De acordo com a Prefeitura, a atuação dos órgãos prioriza o caráter educativo e orientativo junto a moradores, turistas e comerciantes. As penalidades previstas em lei são aplicadas apenas em casos de descumprimento reiterado das normas. A Polícia Militar mantém policiamento ostensivo preventivo, com reforço especialmente nos horários de maior movimentação.

A administração municipal destaca que a colaboração da população é essencial para garantir um ambiente seguro, organizado e adequado para todos durante o verão. Denúncias e situações de emergência podem ser comunicadas pelo telefone 190.

Leia Também