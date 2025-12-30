Rompimento de rede pode afetar fornecimento de água no Centro em Ibaté

Torneira - Crédito: divulgação

Um rompimento em um cano da rede de abastecimento de água, registrado no cruzamento da Rua Bernardino de Campos com a Rua Doutor Teixeira de Barros, pode provocar interrupção temporária no fornecimento de água para imóveis da região.

De acordo com informações técnicas, a rede existente no local é composta por trechos que exigem um trabalho mais detalhado. Para a correta identificação da origem do problema e a execução da manutenção necessária, será preciso realizar a abertura de aproximadamente seis metros a partir do ponto onde ocorreu o rompimento.

Para viabilizar o serviço com segurança, as válvulas responsáveis pelo abastecimento dos imóveis do entorno precisaram ser fechadas, o que pode ocasionar a falta d’água durante a realização dos trabalhos.

Equipes do Departamento de Água e Esgoto já estão no local e atuam diretamente no reparo da rede.

