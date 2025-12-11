Região: Homem que estava desaparecido é encontrado morto

Crédito: Grupo Rio Claro

Um homem de 32 anos que estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira (8) foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (10) em uma área de mata na Rua 1, no Jardim Novo Wenzel, em Rio Claro (SP).

A confirmação foi feita por familiares, que buscavam informações sobre o paradeiro de Edimar Antunes de França e acompanharam as buscas desde o início. A Polícia Militar permanece no local prestando apoio e preservando a área.

As causas da morte ainda serão investigadas.

Leia Também