segunda, 19 de janeiro de 2026
Região

Queda de talude provoca alagamento e interdição total da SP-310 em Itirapina

19 Jan 2026 - 08h05Por Da redação
Queda de talude provoca alagamento e interdição total da SP-310 em Itirapina - Crédito: Artesp Crédito: Artesp

Um incidente registrado na madrugada desta segunda-feira (19) causou a interdição total da Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 204, no município de Itirapina, no sentido interior/capital. O trecho permanece bloqueado devido a alagamento provocado pela queda de um talude na faixa de domínio da rodovia.

Segundo informações da Artesp, parte da terra desprendida bloqueou a canaleta de drenagem, o que ocasionou o acúmulo de água sobre a pista. Em meio ao alagamento, uma carreta ficou presa e acabou sofrendo pane mecânica, parando sobre a faixa da esquerda. Apesar do ocorrido, não houve registro de vítimas.

A ocorrência teve início por volta das 2h55, quando o acostamento e uma das faixas foram interditados. Às 4h40, a interdição passou a ser total, atingindo todas as faixas e o acostamento no sentido sul. No momento, o tráfego segue congestionado, com cerca de quatro quilômetros de lentidão entre os km 208 e 204.

Equipes de conservação chegaram ao local por volta das 6h20. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Corumbataí, a prioridade inicial é a retirada dos veículos da pista para, na sequência, realizar a limpeza do trecho atingido. A rodovia seguirá interditada até a conclusão dos trabalho

