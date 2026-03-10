Primeira parcela do IPTU 2026 de IbatÃ© e cota Ãºnica com desconto vencem nesta terÃ§a-feira

A Prefeitura de Ibaté alerta os contribuintes que o vencimento do IPTU 2026 ocorre nesta terça-feira, 10 de março, tanto para quem optar pelo pagamento em cota única com desconto quanto para quem escolher o parcelamento, com o pagamento da primeira parcela.

Os carnês foram enviados pelos Correios. No entanto, quem ainda não recebeu o documento em casa pode emitir a segunda via diretamente pelo site da Prefeitura:

www.ibate.sp.gov.br.

Outra opção é retirar o carnê presencialmente no balcão de atendimento da Prefeitura, mediante identificação como proprietário do imóvel, onde também é possível solicitar a emissão da segunda via.

Em caso de dúvidas, os contribuintes podem entrar em contato pelo telefone (16) 3343-9800.

