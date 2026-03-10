(16) 99963-6036
terÃ§a, 10 de marÃ§o de 2026
IbatÃ©

Primeira parcela do IPTU 2026 de IbatÃ© e cota Ãºnica com desconto vencem nesta terÃ§a-feira

10 Mar 2026 - 09h47Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Primeira parcela do IPTU 2026 de IbatÃ© e cota Ãºnica com desconto vencem nesta terÃ§a-feira -

A Prefeitura de Ibaté alerta os contribuintes que o vencimento do IPTU 2026 ocorre nesta terça-feira, 10 de março, tanto para quem optar pelo pagamento em cota única com desconto quanto para quem escolher o parcelamento, com o pagamento da primeira parcela.

Os carnês foram enviados pelos Correios. No entanto, quem ainda não recebeu o documento em casa pode emitir a segunda via diretamente pelo site da Prefeitura:
www.ibate.sp.gov.br.

Outra opção é retirar o carnê presencialmente no balcão de atendimento da Prefeitura, mediante identificação como proprietário do imóvel, onde também é possível solicitar a emissão da segunda via.
Em caso de dúvidas, os contribuintes podem entrar em contato pelo telefone (16) 3343-9800.

Leia TambÃ©m

Motorista de 36 anos morre apÃ³s colidir em guincho na SP-127
RegiÃ£o08h08 - 10 Mar 2026

Motorista de 36 anos morre apÃ³s colidir em guincho na SP-127

Prefeitura de IbatÃ© inicia pesagem obrigatÃ³ria de beneficiÃ¡rios do Bolsa FamÃ­lia
RegiÃ£o19h40 - 09 Mar 2026

Prefeitura de IbatÃ© inicia pesagem obrigatÃ³ria de beneficiÃ¡rios do Bolsa FamÃ­lia

Motociclista morre apÃ³s colidir na traseira de caminhÃ£o em via de acesso da regiÃ£o
Tristeza Na RegiÃ£o16h03 - 09 Mar 2026

Motociclista morre apÃ³s colidir na traseira de caminhÃ£o em via de acesso da regiÃ£o

Pedestre morre apÃ³s ser atropelado e atingido por caminhÃ£o na Washington LuÃ­s
CordeirÃ³polis14h21 - 09 Mar 2026

Pedestre morre apÃ³s ser atropelado e atingido por caminhÃ£o na Washington LuÃ­s

OperaÃ§Ã£o conjunta da PM e Guarda Municipal prende suspeito por trÃ¡fico de drogas
IbatÃ©06h52 - 09 Mar 2026

OperaÃ§Ã£o conjunta da PM e Guarda Municipal prende suspeito por trÃ¡fico de drogas

Ãšltimas NotÃ­cias