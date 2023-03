Prefeitura de Ibaté inicia a entrega dos uniformes para alunos da rede municipal de ensino

Crédito: divulgação/PMSC

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, iniciou nesta sexta-feira, 03, a entrega dos kits de uniformes de verão para todos os alunos da rede municipal de Ensino de Ibaté.

No final do ano passado, o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, autorizou a abertura de processo licitatório para aquisição e entrega, já no início do ano letivo, dos uniformes para todas as crianças.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Danielle Beatriz Silva Garcia Chaves, explica que foram investidos R$ 1.618,497,10 na aquisição dos kits de uniformes, sendo R$ 959.750,00 na compra das roupas, e R$ 314.747,00 nos calçados e mais R$ 344.000,00 nas mochilas. “Hoje entregamos os kits compostos com duas camisetas, short saia para as meninas e short para os meninos, além do tênis da marca Pé com Pé. Logo mais serão entregues os kits de inverno e uma mochila”, explicou.

O prefeito fala sobre a qualidade dos itens do kit de uniforme. “A qualidade do uniforme é excelente. Notamos que quase 90% dos alunos já estão uniformizados, usando o kit entregue no ano passado. A Prefeitura de Ibaté continua sempre prezando por essa qualidade”, afirmou.

Zé Parrella ressalta que o uniforme, além de segurança, gera isonomia e economia. “Os trajes são padronizados e garantem igualdade para todos, além de economia no orçamento das famílias. As crianças ficam bem identificadas e acaba ajudando na vida financeira das famílias, uma vez que, tem aquelas sem condições de comprar o uniforme completo para seus filhos”, comentou. O prefeito também destaca que a Prefeitura fornece o kit de material escolar.

Além dos uniformes, a prefeitura realiza inúmeros investimentos na Educação, fornecendo alimentação de qualidade aos alunos, formações constantes aos professores, fim das filas por vaga nas creches municipais, reforma e construção de unidades escolares, implantação de monitoramento por câmeras de segurança em todas as entradas das escolas municipais, entre outros. “Também estamos reestruturando o quadro de professores, após a homologação do Concurso Público. Nesta quinta-feira, 02, fizemos uma nova convocação para contratação efetiva, sendo esta a terceira convocação, desde a homologação do concurso em 2 de fevereiro”, detalhou a secretária municipal.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, trabalha incansavelmente para proporcionar um ensino cada vez melhor para as crianças. “Seguiremos trabalhando com muito afinco, porque amo essas crianças, as quais sempre tiveram um carinho muito grande comigo”, finalizou Zé Parrella.

