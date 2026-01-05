Prefeitura de Itirapina inicia o planejamento e anuncia mudanças

Preparativos para a festa: Segundo a Secretaria de Turismo, a antecipação dos trabalhos permite um planejamento mais eficiente, garantindo estrutura adequada, segurança e valorização dos blocos e foliões - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de Itirapina já está em fase de preparação do Carnaval 2026, marcando o pontapé inicial de uma das festas mais aguardadas do calendário cultural da cidade.

Por meio da Secretaria de Turismo, o município realizou, no dia 30 de dezembro de 2025, o chamamento dos blocos carnavalescos interessados em participar do desfile, abrindo caminho para a organização antecipada do evento.

Além do chamamento, a administração municipal já adiantou importantes novidades no formato da festa deste ano. O Carnaval 2026 contará com a Tenda Mix montada na Rua 04, ampliando os espaços de convivência e circulação do público, além de um palco estrategicamente posicionado, atendendo ao lado da Praça dos Quiosques, valorizando ainda mais a área central da cidade.

“Com essa nova configuração, a Avenida 03 será liberada, facilitando o fluxo de veículos e concentrando o público na Praça Central, criando um ambiente mais integrado, seguro e propício para a folia. A proposta busca fortalecer o comércio local, estimular a presença das famílias e oferecer mais conforto aos foliões”, afirma o secretário de Turismo, Beto Zoom.

Segundo a Secretaria de Turismo, a antecipação dos trabalhos permite um planejamento mais eficiente, garantindo estrutura adequada, segurança e valorização dos blocos e foliões. A expectativa é de um Carnaval ainda mais organizado, democrático e vibrante, resgatando a tradição da festa e movimentando a economia da cidade.

O chamamento dos blocos segue aberto até o início de janeiro, e a Prefeitura reforça o convite para que os grupos carnavalescos participem ativamente da construção do Carnaval 2026.

Leia Também