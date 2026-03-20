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Prefeitura de IbatÃ© realiza limpeza de Ã¡rea pÃºblica apÃ³s ocupaÃ§Ã£o irregular

20 Mar 2026 - 17h20Por Jessica Carvalho R
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Prefeitura de IbatÃ© realiza limpeza de Ã¡rea pÃºblica apÃ³s ocupaÃ§Ã£o irregular -

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, realizou nesta semana a limpeza completa de uma área pública que havia sido ocupada irregularmente por moradores de rua. O local já estava desocupado há alguns dias, o que possibilitou a atuação das equipes para a recuperação do espaço.

Os trabalhos incluíram a limpeza total da área verde, com a retirada de lixo, entulhos e materiais descartados de forma inadequada. A ação devolveu melhores condições de uso ao espaço e contribuiu para a segurança e o bem-estar da população do entorno.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa faz parte de um cronograma contínuo de zeladoria urbana, que tem como objetivo manter os espaços públicos limpos, organizados e livres de situações que possam oferecer riscos à saúde pública.

A administração municipal destacou ainda que pessoas flagradas realizando esse tipo de prática estão sujeitas à aplicação de multas, conforme previsto na legislação municipal.

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