Prefeitura de IbatÃ© inicia reforma dos parquinhos nas escolas da rede municipal

A Prefeitura de Ibaté deu início à reforma dos parquinhos das escolas da rede municipal, com o objetivo de garantir mais segurança e melhores condições de uso para as crianças.

A iniciativa contempla a manutenção e revitalização dos espaços de recreação, proporcionando ambientes mais adequados para o lazer e o desenvolvimento infantil. Além das melhorias estruturais nos brinquedos, também será realizada a troca da areia dos parquinhos, medida fundamental para assegurar a higiene e a proteção dos alunos durante as atividades.

Um dos destaques é o parquinho da Escola Municipal Ruth Zavaglia Gomes, que já passou por uma substituição completa, oferecendo agora uma estrutura totalmente nova e mais segura para os estudantes.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Rosângela Oliveira (Nova), a ação reforça o compromisso da administração com o bem-estar das crianças.

“Essa é uma reforma muito importante, pois sabemos que os parquinhos são espaços essenciais para o desenvolvimento das crianças, contribuindo para o aprendizado, a socialização e o lazer com segurança”, destacou.

A Prefeitura também informou que o trabalho não se limitará às unidades escolares. Em breve, os parquinhos das praças municipais serão trocados por novos, garantindo mais opções de lazer para as famílias da cidade.

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