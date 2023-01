Prefeitura de Ibaté informa: domicílios não visitados pelo IBGE devem ligar para o Disque-Censo 137

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté informa que os moradores de domicílios onde ainda ninguém respondeu ao Censo 2022 devem ligar para o Disque-Censo, no número 137, que já está disponível para todos os municípios do Estado de São Paulo, e agendar a entrevista com o recenseador.

A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todo os dias da semana (incluindo feriados) das 8h às 21h30, até o final do mês de janeiro de 2023.

De acordo com os dados divulgados previamente pelo IBGE nos últimos dias de 2022, até o dia 25 de dezembro, a cidade de Ibaté registrava uma população total de 32.068 habitantes, porém, estima-se que esse número seja bem maior do que o apresentado.

O 137 é um telefone disponibilizado ao IBGE pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e configura um serviço de utilidade pública. As ligações são recebidas por atendentes de uma central de atendimento específica para esse serviço.

“Com o Disque-Censo, qualquer pessoa que não tenha sido recenseada pode reivindicar esse direito e não ficar de fora do Censo 2022, garantindo uma cobertura ainda mais precisa do número de habitantes em nossa cidade”, afirma o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella.

COMO FUNCIONA O DISQUE-CENSO?

Ao receber a ligação, os atendentes pedem que o morador se certifique de que nenhuma outra pessoa que reside no domicílio respondeu ao Censo, pois basta que um morador forneça as informações por todos. Caso o morador confirme que ninguém no domicílio respondeu, a ligação prossegue e o atendente solicita o endereço para verificação.

A partir da conferência no banco de dados, o atendente informa ao morador se o endereço consta como visitado ou não. Se o domicílio tiver sido visitado, a informação é passada ao morador e o atendimento é encerrado. Caso o endereço não tenha sido visitado, o atendente agendará a entrevista com um recenseador, que poderá ser realizada de forma presencial, por telefone ou internet, dependendo da opção do morador.

Todas as informações prestadas ao estudo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística são sigilosas.

