Prefeitura de Ibaté implanta QR Code PIX para pagamento da conta de água

A Prefeitura Municipal de Ibaté implantou uma novidade que promete facilitar a vida dos contribuintes: as contas de água agora passam a contar com QR Code para pagamento via PIX, tornando o processo mais rápido, prático e seguro.

Com a nova funcionalidade, os munícipes podem efetuar o pagamento diretamente pelo aplicativo bancário, bastando apontar a câmera do celular para o QR Code impresso na fatura. A medida integra o processo de modernização dos serviços públicos, reduz filas presenciais e amplia a comodidade para a população.

Segundo a administração municipal, as contas de água já estão sendo emitidas com o QR Code. No entanto, contribuintes que não receberem a fatura com essa opção de pagamento precisam atualizar o cadastro junto à Prefeitura para que o sistema gere corretamente a conta com o código.

Para regularizar a situação, o munícipe deve comparecer pessoalmente à Prefeitura Municipal de Ibaté, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, portando os documentos necessários para a atualização cadastral. O atendimento, conforme informado, é simples e rápido.

