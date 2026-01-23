Prefeitura de Ibaté faz mudança temporária na coleta de lixo até a aquisição de novos caminhões

A Prefeitura Municipal de Ibaté anunciou que, a partir desta ,sexta-feira (23), a coleta de lixo ocorrerá em dias alternados, conforme cronograma estabelecido.

A mudança é motivada por problemas recorrentes nos caminhões coletores de lixo e se faz necessária até que a Prefeitura finalize o processo de

aquisição de novos caminhões.

TERÇA, QUINTA E SÁBADO

- Esfér;

- Jardim América;

- Jardim Cruzado I e II;

- Jardim Primavera;

- Residencial José Giro;

- Encanto do Planalto;

- Popular;

- Distrito Industrial I e II;

- Conj. Hab. Antonio Moreira (CDHU);

- Jardim Menzani;

- Jardim do Bosque;

- Jardim Icaraí;

- Jardim Nossa Senhora Aparecida;

- Residencial Real Park;

- Jardim Mariana I e II;

- Residencial Mariana;

- Residencial Jequitiba.



SEGUNDA, QUARTA E SEXTA

- Centro

- São Benedito;

- Vila Bandeirantes;

- Jardim Domingos Valério;

- Vila Santa Terezinha;

- Vila Tamoio;

- Jardim das Palmeiras;

- Terra dos Buritis.



QUINTA-FEIRA

-Banco da Terra I e II.

