sexta, 23 de janeiro de 2026
Prefeitura de Ibaté faz mudança temporária na coleta de lixo até a aquisição de novos caminhões

23 Jan 2026 - 06h39Por Da redação
A Prefeitura Municipal de Ibaté anunciou que, a partir desta ,sexta-feira (23), a coleta de lixo ocorrerá em dias alternados, conforme cronograma estabelecido.

A mudança é motivada por problemas recorrentes nos caminhões coletores de lixo e se faz necessária até que a Prefeitura finalize o processo de
aquisição de novos caminhões.

TERÇA, QUINTA E SÁBADO
- Esfér;
- Jardim América;
- Jardim Cruzado I e II;
- Jardim Primavera;
- Residencial José Giro;
- Encanto do Planalto;
- Popular;
- Distrito Industrial I e II;
- Conj. Hab. Antonio Moreira (CDHU);
- Jardim Menzani;
- Jardim do Bosque;
- Jardim Icaraí;
- Jardim Nossa Senhora Aparecida;
- Residencial Real Park;
- Jardim Mariana I e II;
- Residencial Mariana;
- Residencial Jequitiba.


SEGUNDA, QUARTA E SEXTA
- Centro
- São Benedito;
- Vila Bandeirantes;
- Jardim Domingos Valério;
- Vila Santa Terezinha;
- Vila Tamoio;
- Jardim das Palmeiras;
- Terra dos Buritis.


QUINTA-FEIRA
-Banco da Terra I e II.

