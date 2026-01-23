(16) 99963-6036
Prefeitura de Ibaté faz mudança temporária na coleta de lixo até a aquisição de novos caminhões

23 Jan 2026 - 18h34Por Jessica Carvalho R
A Prefeitura Municipal de Ibaté anunciou que, a partir de amanhã, sexta-feira (23), a coleta de lixo passará a ocorrer em dias alternados, conforme um novo cronograma definido pelo município.

De acordo com a administração municipal, a mudança é temporária e foi motivada por problemas recorrentes nos caminhões coletores de lixo. A medida será mantida até a conclusão do processo de aquisição de novos veículos, que deve normalizar o serviço em toda a cidade.

A Prefeitura pede a compreensão e colaboração da população, orientando os moradores a colocarem o lixo para coleta apenas nos dias corretos, evitando acúmulo nas vias públicas.

Confira abaixo o novo cronograma de coleta:

TERÇA, QUINTA E SÁBADO

  • Esfér
  • Jardim América
  • Jardim Cruzado I e II
  • Jardim Primavera
  • Residencial José Giro
  • Encanto do Planalto
  • Popular
  • Distrito Industrial I e II
  • Conjunto Habitacional Antônio Moreira (CDHU)
  • Jardim Menzani
  • Jardim do Bosque
  • Jardim Icaraí
  • Jardim Nossa Senhora Aparecida
  • Residencial Real Park
  • Jardim Mariana I e II
  • Residencial Mariana
  • Residencial Jequitibá
  •  

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA

  • Centro
  • São Benedito
  • Vila Bandeirantes
  • Jardim Domingos Valério
  • Vila Santa Terezinha
  • Vila Tamoio
  • Jardim das Palmeiras
  • Terra dos Buritis

 

QUINTA-FEIRA

  • Banco da Terra I e II

A Prefeitura reforça que a alteração é necessária para garantir a continuidade do serviço e informa que novas atualizações serão divulgadas assim que houver a regularização da frota.

 

