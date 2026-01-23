Prefeitura de Ibaté faz mudança temporária na coleta de lixo até a aquisição de novos caminhões

A Prefeitura Municipal de Ibaté anunciou que, a partir de amanhã, sexta-feira (23), a coleta de lixo passará a ocorrer em dias alternados, conforme um novo cronograma definido pelo município.

De acordo com a administração municipal, a mudança é temporária e foi motivada por problemas recorrentes nos caminhões coletores de lixo. A medida será mantida até a conclusão do processo de aquisição de novos veículos, que deve normalizar o serviço em toda a cidade.

A Prefeitura pede a compreensão e colaboração da população, orientando os moradores a colocarem o lixo para coleta apenas nos dias corretos, evitando acúmulo nas vias públicas.

Confira abaixo o novo cronograma de coleta:

TERÇA, QUINTA E SÁBADO

Esfér

Jardim América

Jardim Cruzado I e II

Jardim Primavera

Residencial José Giro

Encanto do Planalto

Popular

Distrito Industrial I e II

Conjunto Habitacional Antônio Moreira (CDHU)

Jardim Menzani

Jardim do Bosque

Jardim Icaraí

Jardim Nossa Senhora Aparecida

Residencial Real Park

Jardim Mariana I e II

Residencial Mariana

Residencial Jequitibá



SEGUNDA, QUARTA E SEXTA

Centro

São Benedito

Vila Bandeirantes

Jardim Domingos Valério

Vila Santa Terezinha

Vila Tamoio

Jardim das Palmeiras

Terra dos Buritis

QUINTA-FEIRA

Banco da Terra I e II

A Prefeitura reforça que a alteração é necessária para garantir a continuidade do serviço e informa que novas atualizações serão divulgadas assim que houver a regularização da frota.

