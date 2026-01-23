Prefeitura de Ibaté faz mudança temporária na coleta de lixo até a aquisição de novos caminhões

A Prefeitura Municipal de Ibaté anunciou que, a partir de amanhã, sexta-feira (23), a coleta de lixo passará a ocorrer em dias alternados, conforme um novo cronograma definido pelo município.
De acordo com a administração municipal, a mudança é temporária e foi motivada por problemas recorrentes nos caminhões coletores de lixo. A medida será mantida até a conclusão do processo de aquisição de novos veículos, que deve normalizar o serviço em toda a cidade.
A Prefeitura pede a compreensão e colaboração da população, orientando os moradores a colocarem o lixo para coleta apenas nos dias corretos, evitando acúmulo nas vias públicas.
Confira abaixo o novo cronograma de coleta:
TERÇA, QUINTA E SÁBADO
- Esfér
- Jardim América
- Jardim Cruzado I e II
- Jardim Primavera
- Residencial José Giro
- Encanto do Planalto
- Popular
- Distrito Industrial I e II
- Conjunto Habitacional Antônio Moreira (CDHU)
- Jardim Menzani
- Jardim do Bosque
- Jardim Icaraí
- Jardim Nossa Senhora Aparecida
- Residencial Real Park
- Jardim Mariana I e II
- Residencial Mariana
- Residencial Jequitibá
-
SEGUNDA, QUARTA E SEXTA
- Centro
- São Benedito
- Vila Bandeirantes
- Jardim Domingos Valério
- Vila Santa Terezinha
- Vila Tamoio
- Jardim das Palmeiras
- Terra dos Buritis
QUINTA-FEIRA
- Banco da Terra I e II
A Prefeitura reforça que a alteração é necessária para garantir a continuidade do serviço e informa que novas atualizações serão divulgadas assim que houver a regularização da frota.