Prefeitura de Ibaté divulga funcionamento dos serviços durante o recesso de final de ano

A Prefeitura Municipal de Ibaté divulgou como será o funcionamento dos serviços públicos durante o recesso de final de ano, que ocorrerá entre os dias 24 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026. A retomada normal das atividades está prevista para 5 de janeiro de 2026, conforme o cronograma de cada secretaria.

De acordo com a Administração Municipal, durante o período de recesso os serviços essenciais serão mantidos, garantindo o atendimento à população e o funcionamento da cidade.

Na área de Segurança Pública e Defesa Social, a secretaria estará em recesso, porém a Guarda Civil Municipal e a Defesa Civil continuarão atuando normalmente, assegurando a segurança e o atendimento às ocorrências.

A Secretaria de Assistência Social também entra em recesso, mas manterá em funcionamento a Casa de Passagem e a Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, considerados serviços fundamentais para a proteção social no município.

Já a Secretaria de Planejamento Ambiental, Urbano e Rural estará em recesso, permanecendo ativo apenas o Centro de Controle de Zoonoses, que atenderá exclusivamente as urgências de demanda interna.

A Secretaria de Obras e Saneamento funcionará normalmente durante todo o período. Nos dias 24 e 25 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026, os setores de elétrica e de manutenção emergencial das redes de água e esgoto atuarão em regime de sobreaviso, atendendo apenas situações de emergência.

A Secretaria de Serviços Públicos não prestará serviços somente nos dias 25 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026. Nessas mesmas datas haverá paralisação dos serviços de varrição, roçada, coleta de lixo e cata-treco, que funcionarão normalmente nos demais dias.

Na área da Saúde, a secretaria estará em recesso, porém os serviços essenciais seguirão operando, incluindo o transporte intermunicipal de pacientes, o atendimento pré-hospitalar por meio das ambulâncias de urgência e o Hospital e Maternidade Municipal.

A Prefeitura alerta ainda que a farmácia municipal permanecerá fechada durante todo o recesso. Por isso, a orientação é para que os usuários realizem a retirada antecipada dos medicamentos até o dia 23 de dezembro.

