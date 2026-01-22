Prefeitura de Ibaté cria canal exclusivo de WhatsApp para demandas de iluminação pública

Telefone celular - Crédito: © Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Prefeitura de Ibaté anunciou a criação de um canal exclusivo de WhatsApp para o registro de demandas relacionadas à iluminação pública. A nova ferramenta é coordenada pela Ouvidoria Municipal e tem como objetivo facilitar a comunicação com os moradores, tornando o atendimento mais rápido e eficiente.

Por meio do canal, a população pode informar de forma prática situações como postes com lâmpadas queimadas, praças sem iluminação ou qualquer outro problema relacionado ao serviço. Para registrar a solicitação, basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp e relatar a ocorrência.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à modernização dos serviços públicos e ao fortalecimento do diálogo entre o poder público e os munícipes, garantindo mais agilidade na identificação e solução dos problemas.

O atendimento para demandas de iluminação pública é realizado pelo WhatsApp (16) 9 9644-2187.

