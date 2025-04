Prefeito confirma rodeio em Ibaté, mas sem dinheiro público e em nova data

Prefeito eleito de Ibaté, Ronaldo Venturi (PSD) - Crédito: divulgação

O prefeito de Ibaté, Ronaldo Venturi (PSD) confirmou na manhã desta terça-feira, 15 de abril, durante entrevista coletiva do balanço dos 100 dias de governo, que o tradicional rodeio será realizado. Porém, ele deixou claro que a festa não contará com aporte de dinheiro público, ficando 100% a cargo dos organizadores e dos patrocinadores do evento. “Faremos a festa, sim, mas com dinheiro da inciativa privada. A Prefeitura investia R$ 1 milhão no rodeio. Isso não faremos, usaremos estes recursos para outras áreas”, destaca ele.

Outra novidade foi que o rodeio não será realizado em junho. Pelo menos não neste ano. Ele disse que a data ainda não está definida, mas será no segundo semestre. O local será o mesmo na entrada da cidade, às margens da Rodovia Washington Luís.

Quanto à possibilidade de mudanças no formato do rodeio, como a implantação de uma Feira Agropecuária com mostras da produção local e regional, Venturi disse que é uma ideia para se pensar, mas afirmou não ter ainda refletido sobre tal possibilidade.

Sobre geração de empregos, Venturi ressaltou que já foi procurado por vários empresários e está estudando a aquisição de novas áreas de terra com o Grupo Raízen para a implantação de um novo distrito industrial que possa receber os novos investimentos.

Ele destaca ainda que o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, já tem conhecimento da existência do antigo prédio da antiga MPLM (Mário Pereira Lopes Motores) do falido grupo CBT (Companhia Brasileira de Tratores), que tem dimensões enormes e poderia receber novos investimentos de grandes empresas.

EDUCAÇÃO – A atual gestão gerou mais de 100 novas vagas nas creches de Ibaté, zerando a fila que existia. Ele disse que os uniformes devem ser entregues em maio. A “licitação tinha que ter sido feita em novembro do ano passado. Como não foi, não houve a possibilidade de entregar as roupas neste início de ano. Mas em maio nós entregaremos. Em 2026, vamos entregar os uniformes no início das aulas”, disse.

PAC – Venturi comentou que está reivindicando uma série de obras importantes no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). “Reivindicamos uma nova UBS, um CAPS, uma creche-escola e um novo centro esportivo, entre outros importantes investimentos”, afirma ele.

NAVEGAR NO MEIO DA POLÍTICA BRASILEIRA – Venturi afirmou que os prefeitos têm que saber fazer o malabarismo político para obter recursos no governo estadual, de centro-direita e o governo federal, de centro-esquerda. “Temos que articular e ter habilidade para buscarmos recursos tanto no governo Tarcísio quanto no governo Lula. Neste interim, o presidente do meu partido, Gilberto Kassab, joga um papel importante, pois transita em todas as correntes políticas com desenvoltura”, afirma ele.

Leia Também