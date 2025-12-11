(16) 99963-6036
Praça de Alimentação do Encantos de Natal de Ibaté funciona todos os dias

11 Dez 2025 - 13h02Por Jessica
O Encantos de Natal segue iluminando Ibaté com uma programação especial que vem atraindo moradores e visitantes desde o início das festividades. Além das apresentações culturais e musicais na Praça Central, a praça de alimentação permanece aberta durante toda a semana, oferecendo diversas opções gastronômicas e ampliando o atendimento para além dos finais de semana.

Neste ano, o evento conta com um diferencial que tem beneficiado diretamente os comerciantes locais. Pela primeira vez, os trabalhadores de Ibaté não pagaram taxas para atuar na praça de alimentação, uma mudança em relação aos anos anteriores, quando havia cobrança pelo uso dos espaços. A iniciativa da Prefeitura tem como objetivo incentivar a economia da cidade e fortalecer os empreendedores neste período de grande movimento.

A programação desta sexta-feira, 12 de dezembro, promete agitar o público. Às 19h30, o grupo Consagração Rappers sobe ao palco trazendo cultura e música urbana. Às 20h30, a Assembleia de Deus Belém apresenta um momento de fé e celebração. A noite será encerrada às 21h com a tradicional Carreata da Coca-Cola, que sairá do supermercado Ruscito, no bairro São Benedito, percorrendo as principais ruas da cidade.

No sábado, 13 de dezembro, a animação fica por conta da Banda Doce Veneno, que se apresenta às 20h30 na Praça Central.

Já no domingo, 14 de dezembro, o Encantos de Natal encerra o fim de semana com duas atrações musicais: às 19h30, o cantor Renan Marone abre a noite, seguido pela Banda Geração 90, às 20h30, trazendo sucessos que marcaram época e finalizando a programação com muita energia.

 

