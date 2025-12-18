(16) 99963-6036
quinta, 18 de dezembro de 2025
Região

Praça Central de Ibaté recebe atrações musicais do Encantos de Natal 2025 neste fim de semana

18 Dez 2025 - 12h10Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Praça Central de Ibaté recebe atrações musicais do Encantos de Natal 2025 neste fim de semana - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

A programação Encantos de Natal 2025 segue movimentando a Praça Central de Ibaté e levando lazer, cultura e momentos de confraternização à população. Com atrações musicais e apresentações para todos os públicos, o evento reforça o clima natalino e valoriza artistas locais e regionais.

Ao longo deste fim de semana, a agenda cultural será distribuída em três dias, promovendo a convivência familiar e incentivando a ocupação dos espaços públicos do município.

Na sexta-feira (19), a partir das 20h30, a programação será aberta com a apresentação da Igreja Êxodo, no palco montado na Praça Central.

No sábado (20), as atrações têm início às 19h30, com apresentações de Rud e Ney, Cida Nunes e Osvaldo Show. Em seguida, às 20h30, o público poderá prestigiar o show da dupla Pedro Vitor e Mariana.

Encerrando a programação do fim de semana, no domingo (21), o cantor Zé Brito sobe ao palco às 19h30, seguido pelo grupo Diversidade do Samba, às 20h30, levando muito ritmo e animação aos presentes.

Leia Também

Guarda Municipal de Ibaté recebe mais 10 armas para reforçar a segurança
Região11h13 - 18 Dez 2025

Guarda Municipal de Ibaté recebe mais 10 armas para reforçar a segurança

UFSCar e Prefeitura oficializam cooperação estratégica na área da saúde
Saúde16h51 - 17 Dez 2025

UFSCar e Prefeitura oficializam cooperação estratégica na área da saúde

Obras da 3ª faixa da SP 310 entram em nova etapa
Região10h15 - 17 Dez 2025

Obras da 3ª faixa da SP 310 entram em nova etapa

Ecovias Noroeste Paulista realizará ações em Araraquara e Ibaté
"Dia D pelas rodovias"09h33 - 17 Dez 2025

Ecovias Noroeste Paulista realizará ações em Araraquara e Ibaté

Irmãos morrem após acidente em rodovia da região
Monte Azul Paulista 13h33 - 16 Dez 2025

Irmãos morrem após acidente em rodovia da região

Últimas Notícias