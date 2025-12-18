Praça Central de Ibaté recebe atrações musicais do Encantos de Natal 2025 neste fim de semana

Crédito: Divulgação

A programação Encantos de Natal 2025 segue movimentando a Praça Central de Ibaté e levando lazer, cultura e momentos de confraternização à população. Com atrações musicais e apresentações para todos os públicos, o evento reforça o clima natalino e valoriza artistas locais e regionais.

Ao longo deste fim de semana, a agenda cultural será distribuída em três dias, promovendo a convivência familiar e incentivando a ocupação dos espaços públicos do município.

Na sexta-feira (19), a partir das 20h30, a programação será aberta com a apresentação da Igreja Êxodo, no palco montado na Praça Central.

No sábado (20), as atrações têm início às 19h30, com apresentações de Rud e Ney, Cida Nunes e Osvaldo Show. Em seguida, às 20h30, o público poderá prestigiar o show da dupla Pedro Vitor e Mariana.

Encerrando a programação do fim de semana, no domingo (21), o cantor Zé Brito sobe ao palco às 19h30, seguido pelo grupo Diversidade do Samba, às 20h30, levando muito ritmo e animação aos presentes.

