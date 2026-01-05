(16) 99963-6036
segunda, 05 de janeiro de 2026
Região

Policial militar da região morre atropelado durante operação bloqueio

05 Jan 2026 - 07h35Por Da redação
Um soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo morreu na madrugada deste domingo (4) após ser atropelado enquanto atuava em um bloqueio policial na Avenida Inajar de Souza, no Jardim Peri, zona norte da capital paulista.

A vítima foi identificada como Lucas Lopes Bernardo, de 27 anos, integrante da 4ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. De acordo com as informações preliminares, o policial foi atingido por uma motocicleta durante a operação. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro e ainda não havia sido localizado até a última atualização.

O soldado chegou a ser socorrido por equipes de resgate, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após dar entrada em uma unidade de saúde.

Natural de Rio Claro (SP), Lucas Lopes Bernardo estava há cerca de dois anos na Polícia Militar. Segundo a corporação, ele desempenhava suas funções de forma exemplar, sendo reconhecido pelo comprometimento e dedicação ao serviço policial. O soldado deixa a esposa, que está grávida, além de dois enteados, amigos e familiares.

Em nota oficial, a Polícia Militar do Estado de São Paulo lamentou profundamente a morte do policial, manifestando solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda. A corporação também destacou o empenho, o esforço e a dedicação de Lucas ao longo de sua trajetória profissional.

As circunstâncias do atropelamento serão apuradas, e o caso segue sob investigação para identificação e responsabilização do motociclista envolvido.

