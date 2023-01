Polícia Militar realiza blitz contra motos barulhentas em Ibaté

SIGA O SCA NO

Uma das motos apreendidas em Ibaté durante a ação policial - Crédito: Divulgação

Policiais militares realizaram neste final de semana, uma operação em Ibaté, contra ruídos excessivos de escapamentos de motocicletas em dois pontos. Durante as atividades, oito carros foram abordados, sendo elaborada uma multa. Duas motos foram recolhidas com escapamentos alterados.

De acordo com a Polícia Militar, a lei estabelece como irregular o veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante.

O sargento Caldeira do 1° Pelotão da 1 Cia do 38° Batalhão de Policia Militar de Ibaté disse que pessoas ao fazerem os pedidos exijam que as encomendas sejam entregues por motociclistas que não sejam barulhentas.

