Polícia Militar prende motorista por embriaguez ao volante após acidente em Itirapina

07 Jan 2026 - 09h20Por Da redação
A Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu em flagrante um motorista por embriaguez ao volante e dano na noite desta terça-feira (06), no bairro Vila Monte Alegre, em Itirapina.

A equipe policial foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas. No local, foi constatado que um veículo colidiu contra outros automóveis que estavam regularmente estacionados na via, causando danos materiais.

O condutor responsável apresentava sinais evidentes de embriaguez. Submetido ao teste do etilômetro, o resultado apontou índice muito acima do limite permitido pela legislação de trânsito.

Diante da situação, foi lavrado o auto de infração de trânsito e o motorista recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante e dano. O veículo foi liberado a um condutor devidamente habilitado.

O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Rio Claro, onde a autoridade policial ratificou a prisão. Ele permanece à disposição da Justiça.

