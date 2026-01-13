Polícia Militar prende homem por vandalismo em creche municipal

A Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu em flagrante, no final da tarde desta terça-feira (13), um homem acusado de dano ao patrimônio público, com emprego de violência e grave ameaça, no bairro Jardim Nova Itirapina.

A ocorrência teve início após acionamento via COPOM, informando que um indivíduo havia arremessado pedras contra os vidros de uma creche municipal, causando danos à unidade de ensino infantil. No local, a direção da escola confirmou que o autor quebrou parte da estrutura do prédio e fugiu em seguida.

Com base nas informações obtidas, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências e localizaram o suspeito em sua residência. Ele foi abordado, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itirapina, juntamente com a representante da instituição.

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, enquadrando o homem pelos crimes de dano ao patrimônio público, motivo fútil e egoístico, prejuízo considerável à vítima, além de emprego de violência e grave ameaça. O indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.

Leia Também