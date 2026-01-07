Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas após perseguição no centro de Analândia

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (06), na região central de Analândia.

Durante patrulhamento, a equipe policial avistou um indivíduo em atitude suspeita manipulando uma sacola na praça central. Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou esconder o objeto sob a roupa e fugiu de bicicleta em alta velocidade. Na tentativa de escapar, abandonou o veículo, entrou correndo em um estabelecimento comercial e dispensou um telefone celular e uma sacola no chão.

Os policiais realizaram acompanhamento a pé e conseguiram abordá-lo no interior do local. Mesmo após a abordagem inicial, o suspeito tentou fugir novamente e resistiu à ação policial, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo e algemá-lo. Durante a ocorrência, um policial sofreu um ferimento na mão e precisou de atendimento médico.

Próximo ao local onde os objetos foram dispensados, a equipe localizou uma sacola contendo eppendorfs com substância análoga à cocaína, confirmando a prática de tráfico de entorpecentes.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Rio Claro, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça.

