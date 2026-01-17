Polícia Militar prende homem por estelionato em agência bancária

Na manhã deste sábado (17), a Polícia Militar de Porto Ferreira prendeu um homem em flagrante pelo crime de estelionato qualificado em uma agência bancária localizada no Centro do município.

A equipe policial foi acionada por um transeunte, que relatou que um indivíduo estaria tentando enganar uma senhora idosa no interior da agência. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram imediatamente ao local.

O suspeito foi abordado no momento em que deixava a agência bancária e, durante a averiguação, constatou-se que ele estava de posse do cartão bancário da vítima. Segundo apuração da PM, a idosa foi induzida a utilizar um telefone celular fornecido pelo próprio golpista, acreditando que estaria realizando o bloqueio de seu cartão. No entanto, ao seguir as orientações do criminoso, acabou repassando sua senha pessoal.

Durante a abordagem, o homem confessou a prática do golpe e indicou o caixa eletrônico onde havia utilizado um dispositivo para retenção de cartões, já tendo efetuado a troca por um cartão falso. Com ele, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares, um cartão bancário sem identificação e um dispositivo utilizado na fraude.

O indiciado foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para a realização de exame de corpo de delito e, em seguida, conduzido ao plantão da Polícia Civil. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

