Polícia Militar captura foragido da Justiça por homicídio em Itirapina

16 Jan 2026 - 10h13Por Da redação
A Polícia Militar apturou na manhã desta sexta-feira (16) um indivíduo procurado pela Justiça pelo crime de homicídio, no município de Itirapina.

De acordo com a corporação, os policiais tinham informações sobre a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido com base no artigo 121 do Código Penal. Diante disso, o patrulhamento foi intensificado no bairro Estação Fepasa.

Durante as diligências, o procurado foi localizado em um imóvel situado na Avenida 8-A. Ao perceber a presença policial, o indivíduo tentou fugir pelos fundos da residência, mas as equipes realizaram um cerco tático, conseguindo contê-lo e efetuar a prisão.

Após a captura, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos, registrou a ocorrência e deu cumprimento ao mandado judicial. O indivíduo permaneceu preso e à disposição da Justiça.

 

