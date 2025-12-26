Polícia Militar apreende mais de 33 kg de drogas em "casa bomba"

Na tarde desta sexta-feira (26), a Polícia Militar realizou uma grande apreensão de entorpecentes no município de Porto Ferreira. A ação foi conduzida por equipes do Comando de Força Patrulha do 38º BPM/I e resultou na retirada de mais de 33 quilos de drogas de circulação.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h18, em um imóvel localizado na Rua Antônio Benedito Boreli, após informações apontarem que o local estaria sendo utilizado para o preparo e a comercialização de drogas. Durante a averiguação, os policiais visualizaram indivíduos no corredor da residência que, ao perceberem a presença da viatura, fugiram pulando muros e telhados, dispensando entorpecentes durante a evasão.

As equipes realizaram cerco em uma área de mata nas proximidades e conseguiram abordar dois suspeitos, sendo um deles no momento em que tentava fugir utilizando um veículo. Na sequência, foi feita uma vistoria detalhada no interior do imóvel, onde os policiais constataram que o local funcionava como ponto de preparo, armazenamento e fracionamento de drogas.

No local, foram apreendidos 27,430 quilos de cocaína, 5,564 quilos de maconha e 789 gramas de crack. Também foram encontrados diversos objetos utilizados na atividade criminosa, como balança de precisão, liquidificador, faca, aparelho celular, milhares de eppendorfs vazios de várias cores, rolos de plástico filme, peneiras, carregadores de rádio comunicador, além de um veículo.

Um dos envolvidos confessou que o imóvel era utilizado para a prática do tráfico de drogas. Um terceiro indivíduo conseguiu fugir, mas foi posteriormente indiciado pela Polícia Civil após a localização de documentos pessoais no imóvel.

Os suspeitos detidos, juntamente com as drogas, o veículo e os demais materiais apreendidos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia. Após os procedimentos legais, um dos indivíduos permaneceu preso à disposição da Justiça, enquanto o outro foi ouvido e liberado. Os entorpecentes ficaram apreendidos para posterior destinação conforme determinação da autoridade policial.

