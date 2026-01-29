Polícia Militar age rapidamente após denúncia de importunação a menor em praça pública

Viatura PM Brotas -

A Polícia Militar atendeu, na manhã desta quinta-feira (29), uma ocorrência de ato obsceno registrada na Praça Amador Simões, no município de Brotas.

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada via COPOM após denúncia de que um indivíduo estaria importunando uma criança no interior da praça. No local, os policiais fizeram contato com a responsável pela vítima, que relatou que sua filha, de 8 anos, teria sido seguida e alvo de gestos e chamamentos de cunho inadequado.

Com base nas características repassadas, as equipes iniciaram diligências imediatas e conseguiram localizar e abordar o suspeito nas proximidades. As partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Brotas, onde o delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência por ato obsceno e realizou a oitiva dos envolvidos, adotando as medidas cabíveis, liberando o individuo na sequencia.

