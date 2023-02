Polícia Civil de Ibaté apreende grande quantidade de cocaína na área rural

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Policiais civis de Ibaté, sob o comando do delegado Miguel Carlos Capobianco Jr. realizaram uma grande apreensão de cocaína no dia 12 de janeiro, porém somente agora houve a divulgação da ocorrência para não comprometer as investigações.

Segundo Capobianco Jr., eles receberam uma denúncia anônima que a droga estaria escondida em uma mata no local conhecido como Trevo da Usina Tamoio. As equipes com o apoio da Guarda Municipal foram até o local e localizaram os 7 tijolos de cocaína num total de 3,719kg.

Os policiais realizaram algumas campanas para tentar identificar o dono do entorpecente, mas sem sucesso.

As investigações prosseguem com o objetivo de localizar o traficante.

