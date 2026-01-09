PM prende homem por tentativa de feminicídio e cárcere privado em Itirapina

Viatura PM Itirapina -

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (9), um homem acusado de tentativa de feminicídio, cárcere privado e violência doméstica no município de Itirapina.

A ocorrência foi atendida após acionamento via Copom, quando uma mulher procurou ajuda em uma residência no bairro Vila Garbi. Ela relatou que uma amiga havia sido violentamente agredida pelo companheiro, que teria ateado fogo em seu corpo com o uso de álcool e a mantido em cárcere privado desde a madrugada. Segundo o relato, a vítima conseguiu fugir pela manhã e buscar socorro na casa da amiga, que acionou a polícia.

Com as informações, os policiais se deslocaram até a residência da vítima, onde a entrada foi autorizada. No interior do imóvel, o suspeito foi encontrado dormindo. Durante a abordagem, ele confessou as agressões, o uso de álcool e o fogo contra a companheira, além de tê-la mantido presa. Diante da gravidade dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante, com uso de algemas por fundado receio de fuga.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital São José, onde recebeu atendimento médico, passou por exames e permaneceu em observação. Foram constatadas lesões na face, queimaduras no braço e queixas de problemas na visão em decorrência das agressões.

O homem também foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a prisão em flagrante foi ratificada pelos crimes de tentativa de feminicídio, emprego de meio cruel com uso de fogo, cárcere privado e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

