domingo, 11 de janeiro de 2026
Primeiro Feminicídio do Ano Na Região

Pintor é preso pela PM após matar companheira a tiros na região

Ana Maria Ventura Lima Costa foi baleada depois de discutir com o homem durante um churrasco na residência do casal

11 Jan 2026 - 20h33Por Flávio Fernandes
Pintor é preso pela PM após matar companheira a tiros na região - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um pintor identificado como Raydan Gomes Teixeira de 43 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde deste domingo (11), após matar companheira de 37, a tiros no bairro do São José, em Américo Brasiliense. A cidade registrou o primeiro feminicídio do ano e o crime, deixou moradores e vizinhos chocados com a morte de Ana Maria Ventura Lima Costa.

Segundo a PM o casal estava fazendo churrasco na residência que fica na Avenida Antônio Cavassani, quando houve uma discussão. A briga, continuou no quarto e o homem pegou um revólver calibre 38 e atirou contra a víitima. 

O Samu e a UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando as equipes chegaram na casa apenas constataram o óbito da mulher. A PM foi rapidamente chamada e prendeu Raydan, em flagrante. 

O local foi preservado pelos policiais militares, para o trabalho da perícia e o corpo de Ana levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara. A arma usada por Raydan, foi apreendida pelos investigadores da Polícia Civil que estiveram na residência.

O pintor foi conduzido para o Plantão Policial e o caso está sendo registrado como feminicídio e o caso será investigado.

