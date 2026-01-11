Pintor é preso pela PM após matar companheira a tiros na região

Um pintor identificado como Raydan Gomes Teixeira de 43 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde deste domingo (11), após matar companheira de 37, a tiros no bairro do São José, em Américo Brasiliense. A cidade registrou o primeiro feminicídio do ano e o crime, deixou moradores e vizinhos chocados com a morte de Ana Maria Ventura Lima Costa.
Segundo a PM o casal estava fazendo churrasco na residência que fica na Avenida Antônio Cavassani, quando houve uma discussão. A briga, continuou no quarto e o homem pegou um revólver calibre 38 e atirou contra a víitima.
O Samu e a UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando as equipes chegaram na casa apenas constataram o óbito da mulher. A PM foi rapidamente chamada e prendeu Raydan, em flagrante.
O local foi preservado pelos policiais militares, para o trabalho da perícia e o corpo de Ana levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara. A arma usada por Raydan, foi apreendida pelos investigadores da Polícia Civil que estiveram na residência.
O pintor foi conduzido para o Plantão Policial e o caso está sendo registrado como feminicídio e o caso será investigado.