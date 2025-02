Perseguição policial termina em acidente fatal na Rodovia Washington Luís

Uma perseguição policial resultou em um acidente fatal na manhã desta segunda-feira (10), na alça de acesso da Rodovia Washington Luís, em Cedral.

Segundo informações da concessionária Econoroeste, dois suspeitos fugiam da Polícia Militar quando, no quilômetro 425 da rodovia, perderam o controle do veículo e capotaram. Um deles morreu no local, enquanto o outro foi socorrido e está sob escolta policial.

De acordo com a PM, a ocorrência teve início em uma madeireira, onde um VW/Gol estava estacionado. Durante a abordagem, os três ocupantes do carro apresentaram documentos falsos, sem qualquer irregularidade aparente no sistema. No entanto, ao pesquisarem o nome da mãe de um dos suspeitos, os policiais descobriram um mandado de prisão em aberto.

Assim que o veículo arrancou, a equipe iniciou a perseguição. Durante a fuga, um dos suspeitos saltou do carro em movimento e foi preso por policiais de Ibirá.

O passageiro do Gol, identificado como Sérgio Donizete Martins, foi arremessado para fora do carro durante o capotamento e morreu no local. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O local do acidente foi sinalizado, mas não houve necessidade de interdição da rodovia.

