Perfuração de cano pode causar falta de água no Jardim América, em Ibaté

Torneira - Crédito: Agência Brasil

A Prefeitura de Ibaté informou que moradores do bairro Jardim América poderão enfrentar interrupções no abastecimento de água em razão da perfuração de um cano da rede de distribuição. O dano teria sido provocado por uma estaca utilizada durante as obras da passarela que está sendo construída pela empresa Rumo, em frente ao DAE.

De acordo com a administração municipal, equipes responsáveis já estão no local realizando os reparos necessários para solucionar o problema o mais rápido possível e garantir o restabelecimento do fornecimento de água na região.

A Prefeitura pede a compreensão dos moradores e orienta que façam uso consciente da água até a normalização completa do serviço.

