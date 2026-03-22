Um pedestre morreu após ser atropelado na manhã deste domingo (22), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 162, no município de Santa Gertrudes (SP).

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária responsável pela via, a vítima caminhava pela rodovia no sentido sul, possivelmente entre a faixa de rolamento ou pelo canteiro central, quando, por motivos ainda desconhecidos, foi atingida por um veículo.

Vestígios encontrados no local, como marcas de pneus no canteiro central e fragmentos de um retrovisor, indicam que o atropelamento pode ter sido causado por um veículo de pequeno porte. Após o impacto, a vítima foi arremessada e localizada no canteiro central por equipes de conservação.

Uma equipe de ambulância esteve no local e constatou o óbito ainda na rodovia. Durante o atendimento, também foram encontrados documentos e pertences pessoais da vítima, que não havia sido identificada até o momento.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos no local durante a tarde. O corpo foi posteriormente removido pela funerária.

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