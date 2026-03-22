(16) 99963-6036
segunda, 23 de marÃ§o de 2026
Santa Gertrudes

Pedestre morre apÃ³s ser atropelado na Washington LuÃ­s e motorista foge

23 Mar 2026 - 06h19Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Pedestre morre apÃ³s ser atropelado na Washington LuÃ­s e motorista foge -

Um pedestre morreu após ser atropelado na manhã deste domingo (22), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 162, no município de Santa Gertrudes (SP).

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária responsável pela via, a vítima caminhava pela rodovia no sentido sul, possivelmente entre a faixa de rolamento ou pelo canteiro central, quando, por motivos ainda desconhecidos, foi atingida por um veículo.

Vestígios encontrados no local, como marcas de pneus no canteiro central e fragmentos de um retrovisor, indicam que o atropelamento pode ter sido causado por um veículo de pequeno porte. Após o impacto, a vítima foi arremessada e localizada no canteiro central por equipes de conservação.

Uma equipe de ambulância esteve no local e constatou o óbito ainda na rodovia. Durante o atendimento, também foram encontrados documentos e pertences pessoais da vítima, que não havia sido identificada até o momento.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos no local durante a tarde. O corpo foi posteriormente removido pela funerária.

Leia TambÃ©m

Mulher sem CNH Ã© detida por desacato apÃ³s perseguiÃ§Ã£o
IbatÃ©10h47 - 22 Mar 2026

Mulher sem CNH Ã© detida por desacato apÃ³s perseguiÃ§Ã£o

Ciclista sofre mal sÃºbito e morre durante trilha em AnalÃ¢ndia
RegiÃ£o19h26 - 21 Mar 2026

Ciclista sofre mal sÃºbito e morre durante trilha em AnalÃ¢ndia

OperaÃ§Ã£o apreende entorpecentes em bairros de IbatÃ©
RegiÃ£o09h27 - 21 Mar 2026

OperaÃ§Ã£o apreende entorpecentes em bairros de IbatÃ©

Homem Ã© socorrido em estado grave apÃ³s ser encontrado ferido em Brotas
RegiÃ£o08h46 - 21 Mar 2026

Homem Ã© socorrido em estado grave apÃ³s ser encontrado ferido em Brotas

Adolescentes sÃ£o detidos pela GCM com drogas no CDHU de IbatÃ©
TrÃ¡fico23h05 - 20 Mar 2026

Adolescentes sÃ£o detidos pela GCM com drogas no CDHU de IbatÃ©

Ãšltimas NotÃ­cias