Passeio de boias no Rio Mogi Guaçu será neste sábado

O passeio de boias no Rio Mogi Guaçu: aventura e contato direto com a natureza - Crédito: arquivo pessoal

Será realizado neste sábado, dia 31 de janeiro, último sábado do mês, o tradicional passeio de boia pelo Rio Mogi Guaçu. A largada será dada na Cachoeira de Emas, em Pirassununga, às 9h, e terminará com a chegada no cais, em Porto Ferreira, na Área de Lazer João Ferreira, nas proximidades da ponte metálica.

A descida de boia começou há 32 anos, em 1994, com um pequeno grupo de canoeiros. Atualmente, centenas de pessoas se aventuram ao descer o rio, em um percurso de aproximadamente 17 quilômetros. O uso do colete salva-vidas é obrigatório. Em condições adversas, como chuvas, o evento poderá ser suspenso.

ORIENTAÇÕES PRINCIPAIS:

Segurança em primeiro lugar: a descida acontece em um rio, e a segurança é fundamental. Recomenda-se o uso de equipamentos de segurança individual, como coletes salva-vidas, independentemente da habilidade do nadador. Eventos oficiais anteriores já foram proibidos devido a cheias no rio, indicando a necessidade de atenção às condições climáticas e do rio. Equipamento adequado: os participantes utilizam boias (frequentemente câmaras de pneus de caminhão encapadas) ou pequenas embarcações. Certifique-se de que seu equipamento esteja em boas condições e seja seguro para o percurso. Não se arrisque sem antes averiguar tudo. Hidratação e lanches: o percurso é longo (17 km). Leve água potável e lanches leves. Lembre-se de levar todo o seu lixo de volta; a preservação ambiental é crucial. Proteção solar: a descida ocorre durante o dia, e a exposição ao sol é prolongada. Use protetor solar, chapéu ou boné e roupas leves. Ponto de partida e chegada: a saída ocorre na “prainha” da Cachoeira de Emas, em Pirassununga, com chegada na Área de Lazer João Ferreira, em Porto Ferreira. É importante conhecer os locais e a logística para o retorno. Inscrição e organização: embora o evento seja tradicional, a organização pode variar a cada ano. Em anos anteriores, a prefeitura ofereceu apoio logístico, como transporte de ônibus e barracas de apoio na chegada. Verifique junto às autoridades locais, páginas oficiais da prefeitura ou grupos de participantes nas redes sociais sobre a necessidade de inscrição, apoio oferecido e eventuais regras específicas para o ano vigente. Companhia: é sempre mais seguro participar em grupos. Fique sempre próximo de outros participantes e evite descer sozinho. O passeio é divertido, mas a segurança vem em primeiro lugar. Respeito à natureza: o Rio Mogi Guaçu é um ambiente natural. Desfrute da beleza do local, mas evite danificar a vegetação ou perturbar a vida selvagem.

A descida é uma celebração da natureza e da tradição local. Seguir essas orientações gerais garantirá uma experiência divertida e segura.

Leia Também