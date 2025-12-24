Paróquia Santo Antônio é alvo de vandalismo em Itirapina

Crédito: reprodução

A Paróquia Santo Antônio, em Itirapina, foi alvo de um ato de vandalismo na tarde desta terça-feira (23). A ocorrência foi registrada por volta das 12h55, durante o horário em que a secretaria paroquial estava fechada para o almoço, não havendo ninguém no local no momento do ocorrido.

Segundo informações da paróquia, algumas imagens sacras foram danificadas, entre elas peças do Presépio, a imagem do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores. Apesar dos danos, a igreja esclareceu que não houve profanação do Santíssimo Sacramento, já que o sacrário não foi violado.

O caso foi comunicado às autoridades competentes, e a Polícia esteve na paróquia para realizar os procedimentos de praxe e apurar as circunstâncias do vandalismo.

Em nota, a comunidade paroquial manifestou pesar pelo ocorrido, destacando que a resposta diante do episódio será de serenidade, vigilância e oração. A paróquia também pediu que os fiéis permaneçam unidos, zelando pelo que é sagrado, e que o fato sirva como um apelo à fé, ao respeito e à comunhão.

