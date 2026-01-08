Operação prende dois por falsificação de bebidas

Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça de São Paulo no município de Rio Claro Foto: Divulgação/Governo de SP -

Duas pessoas foram presas e diversos materiais apreendidos nesta quinta-feira (8) durante a terceira fase da Operação Poison Source, que tem como objetivo combater a falsificação de bebidas alcoólicas no estado de São Paulo.

A ação foi realizada por policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Saúde Pública (Divecar), com apoio de outras quatro equipes da Polícia Civil. Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça no município de Rio Claro.

De acordo com as investigações, os mandados foram cumpridos na residência do principal investigado, em uma adega de sua propriedade e em um sítio onde funcionaria uma indústria clandestina de bebidas alcoólicas falsificadas. No local, um homem de 29 anos e uma mulher de 26 anos foram presos em flagrante.

A dupla foi encaminhada à delegacia e será autuada por crimes contra a saúde pública, contra as relações de consumo e contra a propriedade material e industrial. Segundo a Polícia Civil, os dois seriam responsáveis pela fabricação clandestina das bebidas.

Durante as buscas, os agentes apreenderam dois veículos e uma motocicleta utilizados nas entregas, além de mercadorias e produtos diversos sem comprovação de origem, que eram recebidos como forma de pagamento. Também foram localizados R$ 72 mil em dinheiro, além de insumos e materiais empregados na produção e comercialização ilegal das bebidas.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar a extensão do esquema criminoso, que representa risco à saúde da população e prejuízos à ordem econômica.

O nome da operação, Poison Source — que significa “Fonte do Veneno” — faz referência ao principal foco da ação: identificar a origem das bebidas falsificadas, bem como as distribuidoras e fábricas clandestinas envolvidas no esquema.

