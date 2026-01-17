(16) 99963-6036
Operação de fiscalização em bares é realizada em Ibaté

17 Jan 2026 - 07h14Por Da redação
Crédito: divulgação

Uma operação conjunta de fiscalização e saturação foi realizada na noite desta sexta-feira (16) em bairros da cidade e na região central de Ibaté, com foco em bares e estabelecimentos comerciais. A ação teve como objetivo reforçar a segurança, coibir práticas criminosas e garantir o cumprimento da legislação municipal.

Durante a operação, as equipes atuaram para inibir crimes como furto e roubo de veículos, roubos a comércios, além de verificar a possível presença de objetos ilícitos, como drogas e armas de fogo, e localizar pessoas procuradas pela Justiça.

Ao todo, cinco estabelecimentos comerciais foram fiscalizados. Desses, dois receberam notificações por irregularidades administrativas. Também foram abordadas 15 pessoas durante a ação, não sendo constatado nenhum material ilícito.

A iniciativa integra um conjunto de ações preventivas voltadas à manutenção da ordem pública e ao aumento da sensação de segurança para comerciantes, moradores e frequentadores das regiões fiscalizadas.

