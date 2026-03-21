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OperaÃ§Ã£o apreende entorpecentes em bairros de IbatÃ©

21 Mar 2026 - 09h27Por Da redaÃ§Ã£o
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OperaÃ§Ã£o apreende entorpecentes em bairros de IbatÃ© - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Uma operação de combate ao tráfico de drogas da Guarda Municipal e Polícia Militar resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes em diferentes bairros de Ibaté, na tarde desta sexta-feira (20), por volta das 15h.

A ação, realizada em áreas como Jardim Cruzado, Jardim Icaraí e CDHU, teve como objetivo intensificar o policiamento e coibir a comercialização de drogas em pontos já conhecidos pelas autoridades.

No Jardim Cruzado, foram localizadas substâncias semelhantes a 28 porções de cocaína, 14 de crack, 32 de maconha e duas de haxixe. Já no Jardim Icaraí, foram apreendidas quatro porções de maconha e 23 unidades de “dry”. No bairro CDHU, os agentes encontraram 22 porções de maconha, 12 de cocaína e 20 de crack.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à delegacia do município, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas cabíveis. Não houve registro de detidos durante a ação.

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