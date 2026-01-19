(16) 99963-6036
segunda, 19 de janeiro de 2026
Corumbataí

Ônibus e carreta tombam após colisão na Washington Luís

19 Jan 2026 - 09h30Por Da redação
Ônibus e carreta tombam após colisão na Washington Luís - Crédito: Artesp

Um acidente envolvendo um ônibus, uma carreta bitrem e um caminhão foi registrado na madrugada desta segunda-feira (19) no km 192 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí, no sentido interior/capital. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve vítimas; todos os envolvidos saíram ilesos.

De acordo com informações da Artesp, o ônibus trafegava pela faixa da direita quando foi atingido na traseira por uma carreta. Com o impacto, o ônibus tombou e, na sequência, a carreta também acabou tombando no acostamento. No momento do acidente, chovia na região, o que pode ter contribuído para a colisão.

O bitrem envolvido no acidente transportava carga de milho, que se espalhou pelo local após o tombamento. 

