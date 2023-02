Ônibus da Viação Adamantina é retido durante fiscalização da ARTESP em Ribeirão Bonito

SIGA O SCA NO

Ônibus da viação Adamantina parado em plataforma no terminal rodoviário de São Carlos - Crédito: Whatsapp SCA

Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) realizou nesta quinta-feira (9) uma fiscalização no transporte intermunicipal de passageiros, no município de Ribeirão Bonito (SP). O serviço que é prestado pela viação Adamantina é alvo constante de reclamações por parte dos usuários.

Segundo a nota enviada pela agência, “durante a ação foi constatado que um ônibus da Viação Adamantina de Transportes circulava sem a Declaração de Vistoria exigida pela agência”.

Ainda de acordo com a nota, o ônibus foi retido para que a empresa apresente a documentação necessária e os passageiros seguiram viagem em um veículo de outra empresa, que atendia todos os requisitos de conforto e higiene exigidos pela legislação e pela Agência.

