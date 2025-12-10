Ônibus com funcionários de Unesp da região pega fogo na rodovia dos Bandeirantes em Campinas

Crédito: Foto: Artesp

Um ônibus fretado que transportava funcionários da Unesp de Araraquara para a greve da categoria pegou fogo na manhã desta quarta-feira (10), no km 92 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas. A fumaça tomou conta do veículo rapidamente e obrigou os passageiros a descerem às pressas, em plena pista

Segundo a concessionária e a Polícia Militar Rodoviária, 42 pessoas estavam a bordo no momento do incidente — todas conseguiram sair a tempo, sem feridos. De acordo com informações apuradas, o ônibus seguia sentido sul pela faixa 2 de rolamento quando o motorista percebeu um princípio de incêndio na parte traseira.

O condutor deslocou o veículo até o acostamento e iniciou o desembarque imediato dos ocupantes. Poucos minutos depois, o ônibus foi totalmente tomado pelas chamas. O incêndio provocou a interdição de duas faixas, gerando congestionamento no trecho.

Parte dos passageiros foi realocada em outro ônibus, mas 16 pessoas ainda aguardaram transbordo na base operacional da Polícia Rodoviária. O Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária, atuaram no combate ao fogo e na liberação da pista.

As causas do incêndio, serão investigadas.

