(16) 99963-6036
quarta, 10 de dezembro de 2025
Susto

Ônibus com funcionários de Unesp da região pega fogo na rodovia dos Bandeirantes em Campinas

Veículo fretado seguia de Araraquara para mobilização da categoria em São Paulo quando incendiou no km 92 da SP-348

10 Dez 2025 - 10h03Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ônibus com funcionários de Unesp da região pega fogo na rodovia dos Bandeirantes em Campinas - Crédito: Foto: Artesp Crédito: Foto: Artesp

Um ônibus fretado que transportava funcionários da Unesp de Araraquara para a greve da categoria pegou fogo na manhã desta quarta-feira (10), no km 92 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas. A fumaça tomou conta do veículo rapidamente e obrigou os passageiros a descerem às pressas, em plena pista

Segundo a concessionária e a Polícia Militar Rodoviária, 42 pessoas estavam a bordo no momento do incidente — todas conseguiram sair a tempo, sem feridos. De acordo com informações apuradas, o ônibus seguia sentido sul pela faixa 2 de rolamento quando o motorista percebeu um princípio de incêndio na parte traseira.

O condutor deslocou o veículo até o acostamento e iniciou o desembarque imediato dos ocupantes. Poucos minutos depois, o ônibus foi totalmente tomado pelas chamas. O incêndio provocou a interdição de duas faixas, gerando congestionamento no trecho.

Parte dos passageiros foi realocada em outro ônibus, mas 16 pessoas ainda aguardaram transbordo na base operacional da Polícia Rodoviária. O Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária, atuaram no combate ao fogo e na liberação da pista.

As causas do incêndio, serão investigadas.

Leia Também

Exposição de artesanato é inaugurada no Centro Comunitário de Ibaté
Região07h40 - 10 Dez 2025

Exposição de artesanato é inaugurada no Centro Comunitário de Ibaté

Colisão entre dois caminhões deixa vítima fatal na SP-333
Região06h11 - 10 Dez 2025

Colisão entre dois caminhões deixa vítima fatal na SP-333

Motociclista de São Carlos é preso pelo TOR na SP-310 após comprar celular com dinheiro falso
Flagrante10h56 - 09 Dez 2025

Motociclista de São Carlos é preso pelo TOR na SP-310 após comprar celular com dinheiro falso

Sexta Etapa do Campeonato Paulista Off Road 2025 começa nesta sexta
Região09h56 - 09 Dez 2025

Sexta Etapa do Campeonato Paulista Off Road 2025 começa nesta sexta

Homem acusado de feminicídio é morto em confronto com o BAEP
Região07h44 - 09 Dez 2025

Homem acusado de feminicídio é morto em confronto com o BAEP

Últimas Notícias