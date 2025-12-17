Obras da 3ª faixa da SP 310 entram em nova etapa

A Eixo SP Concessionária de Rodovias segue com as obras de estreitamento parcial do viaduto localizado no km 174+620 da SP-310 – Rodovia Washington Luís, conhecido como Trevo da Viviani, em Rio Claro. A intervenção faz parte do cronograma de construção da terceira faixa em ambos os sentidos da rodovia, com o objetivo de aumentar a fluidez do tráfego e reforçar a segurança viária.

Nesta etapa, a execução do projeto provoca alterações nas condições de tráfego, com o estreitamento da passagem inferior, utilizada como acesso e retorno, por meio da instalação de barreiras de concreto. Segundo a concessionária, o trecho permanece devidamente sinalizado durante todo o período de obras, conforme planejamento definido em conjunto com os órgãos de trânsito de Rio Claro e a Polícia Militar Rodoviária, visando garantir a segurança dos usuários e dos trabalhadores.

Acessos e retornos

A Eixo SP orienta os motoristas a ficarem atentos às opções de acesso e retorno durante as intervenções:

Pista Norte (sentido interior):

O acesso está liberado no dispositivo sentido centro. Para acesso sentido bairro ou retorno, os usuários devem utilizar o dispositivo do km 176.

Pista Sul (sentido capital):

O acesso está liberado no dispositivo sentido bairro. Para acesso sentido centro ou retorno, a orientação é utilizar o dispositivo do km 172.

Pedestres (ambos os sentidos):

Devem utilizar a passarela do km 175 ou o viaduto do km 173.

Cronograma

Esta fase dá continuidade às etapas previstas para adequação do dispositivo às novas plataformas da terceira faixa. A conclusão desta etapa está prevista para o primeiro trimestre, enquanto o término de todas as intervenções no trecho está programado para 31 de julho.

De acordo com Fabiano Frighetto, gerente de Obras da Eixo SP, as intervenções representam um avanço importante para a região. “Estamos diante de uma intervenção histórica para o Estado, que representa um avanço significativo em mobilidade urbana e segurança viária. A implantação da terceira faixa é um investimento que vai transformar a qualidade do trânsito para o município. Pedimos um pouco de paciência e muita atenção neste momento. Os incômodos são passageiros, mas os benefícios serão permanentes”, destacou.

Leia Também