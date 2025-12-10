(16) 99963-6036
quarta, 10 de dezembro de 2025
km 168

Obras na Washington Luís vão interditar alças de acesso e estreitar faixas entre 11 e 17 de dezembro

10 Dez 2025 - 17h52Por Jessica
A Eixo SP Concessionária de Rodovias realizará, entre os dias 11 e 17 de dezembro, uma série de intervenções na SP-310 – Rodovia Washington Luís, em Santa Gertrudes. As obras incluem a demolição das vigas das passarelas localizadas no km 168, etapa necessária para a construção de novas rampas de acesso dentro das normas atuais de acessibilidade.

Para que o cronograma seja executado com segurança, haverá estreitamento de faixas nas pistas Norte (sentido Rio Claro) e Sul (sentido Cordeirópolis), além da interdição de alças de acesso tanto da via marginal quanto da pista de rolamento. A movimentação de guindastes para o içamento das vigas exigirá atenção redobrada de motoristas e pedestres.

Durante o período de obras, o trecho entre os km 168 e 169 terá alterações no tráfego, incluindo:

Estreitamento de faixas devido ao trabalho de guindastes;
Interdição de vias marginais;
Bloqueio de alças de acesso da marginal para a rodovia, incluindo o passeio.

As atividades envolvem o içamento dos módulos de vigas antigas das passarelas nos dois sentidos da SP-310, para posterior demolição, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança viária e de proteção aos trabalhadores.

Como alternativa à interdição na pista Norte, no km 169, todo o fluxo viário municipal será direcionado para a Rodovia Washington Luís. Segundo a concessionária, os acessos utilizados já existem na via, o que evita prejuízos à mobilidade urbana e não compromete o fluxo da rodovia.

Durante todo o período de intervenção, a Eixo SP manterá os locais devidamente sinalizados, com equipes e veículos de apoio

 

