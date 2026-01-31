(16) 99963-6036
Natal Encanto de Luzes e Sabores movimenta cerca de R$ 1,5 milhão na economia local

31 Jan 2026
Praça de Ibaté decorada para o Natal - Crédito: Divulgação

O Natal Encanto de Luzes e Sabores, realizado na Praça Central de Ibaté, movimentou aproximadamente R$ 1,5 milhão na economia local ao longo de cerca de 40 dias de programação. O evento se consolidou como uma importante ação de estímulo ao comércio, à geração de renda e ao fortalecimento dos empreendedores do município.

A iniciativa foi promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com a Secretaria Adjunta de Cultura e Turismo, garantindo organização, estrutura adequada e oportunidades para ambulantes, artistas e comerciantes locais.

Durante o período do evento, dezenas de ambulantes atuaram diariamente na Praça Central, oferecendo alimentos, bebidas e produtos variados. As atrações artísticas e musicais também contribuíram para criar um ambiente familiar e acolhedor, atraindo grande fluxo de visitantes.

Além da movimentação direta na praça, o evento impulsionou significativamente o comércio do entorno, aquecendo bares, restaurantes, lojas e prestadores de serviços, ampliando o impacto econômico em toda a região central da cidade.

 

 
 

